【經濟展望】富達繆子美：2030年中國消費增速 成全球最高

中國社會消費品零售增速自8月起開始放緩，主要受疫情在局部地區反彈所致，9月社會消費品零售總額3.7萬億元人民幣，按年增長4.4%；10月社會消費品零售總額4萬億元人民幣，按年增長4.9%，增速明顯較4至6月的17.%、12.4%及12.1%放緩。

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