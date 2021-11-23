【經濟展望】富達繆子美：2030年中國消費增速 成全球最高 財金猛人追蹤 07:19 2021/11/23 分享： 中國社會消費品零售增速自8月起開始放緩，主要受疫情在局部地區反彈所致，9月社會消費品零售總額3.7萬億元人民幣，按年增長4.4%；10月社會消費品零售總額4萬億元人民幣，按年增長4.9%，增速明顯較4至6月的17.%、12.4%及12.1%放緩。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【通脹殺到？】基金名家李浩德：呢3個板塊可以對抗通脹！ 2021/11/22 【通脹殺到？】基金名家李浩德：呢3個板塊可以對抗通脹！ 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 電動車強勢有因 受惠碳中和政策 2021/11/22 電動車強勢有因 受惠碳中和政策 你可能感興趣 【通脹殺到？】基金名家李浩德：呢3個板塊可以對抗通脹！ 17:47 2021/11/22 【通脹殺到？】基金名家李浩德：呢3個板塊可以對抗通脹！ 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 00:01 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 電動車強勢有因 受惠碳中和政策 00:01 2021/11/22 電動車強勢有因 受惠碳中和政策 最新專欄文章 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：C基金李浩德看法） 2021/11/22 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：C基金李浩德看法） 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里巴巴及京東績後看法） 2021/11/20 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里巴巴及京東績後看法） 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：恒指納入4新貴） 2021/11/20 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：恒指納入4新貴） 【北交所開市】瑞銀錢于軍：期待北交所成為「中國版納斯達克」！ 2021/11/18 【北交所開市】瑞銀錢于軍：期待北交所成為「中國版納斯達克」！ 【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢 2021/11/06 【ESG機遇】瑞信黃翔：新能源汽車成未來大趨勢 疫情 經濟狀況 共同富裕 繆子美 富達 社會消費品零售總額 基金 股票 零售 通脹