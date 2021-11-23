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【經濟展望】富達繆子美：2030年中國消費增速 成全球最高

財金猛人追蹤 07:19 2021/11/23

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中國社會消費品零售增速自8月起開始放緩，主要受疫情在局部地區反彈所致，9月社會消費品零售總額3.7萬億元人民幣，按年增長4.4%；10月社會消費品零售總額4萬億元人民幣，按年增長4.9%，增速明顯較4至6月的17.%、12.4%及12.1%放緩。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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