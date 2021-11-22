【撈底攻略】買賭股等開關 摩通只睇一隻 研究報告 08:00 2021/11/22 分享： 澳門特首賀一誠日前提到，如果澳門的疫苗接種率達到80%，內地部分省份將準備恢復到澳門的團體旅遊，進一步燃起濠賭股炒通關的憧憬。摩根大通提醒，現時賭股僅有一隻值得買入。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 今日 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 捱過季績 等炒通關 濠賭股低撈攻略 今日 捱過季績 等炒通關 濠賭股低撈攻略 你可能感興趣 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 今日 00:01 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 捱過季績 等炒通關 濠賭股低撈攻略 今日 00:01 捱過季績 等炒通關 濠賭股低撈攻略 最新專欄文章 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 今日 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價） 今日 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價） 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 今日 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 2021/11/20 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 2021/11/19 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 個股分析 市場動向 大行報告 港股 撈底 收集 下跌空間 抵買 買入 目標價