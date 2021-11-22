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【撈底攻略】買賭股等開關 摩通只睇一隻

研究報告 08:00 2021/11/22

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澳門特首賀一誠日前提到，如果澳門的疫苗接種率達到80%，內地部分省份將準備恢復到澳門的團體旅遊，進一步燃起濠賭股炒通關的憧憬。摩根大通提醒，現時賭股僅有一隻值得買入。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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