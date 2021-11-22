  • 19°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 09:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？

研究報告 08:00 2021/11/22

分享：

京東集團 （09618） 股份上周喜訊連連，先是公布勝預期季績，再在最新一次恒指季績中獲晉升為藍籌。公司股價11月19日大升9.1%，收報352.4元。有貨，無貨，值唔值買，上望幾多?即睇大行觀點。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題
今日
專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題

你可能感興趣

專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題
今日 00:01
專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題

最新專欄文章

【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊
今日
【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊
【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）
今日
【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）
【撈底攻略】買賭股等開關 摩通只睇一隻
今日
【撈底攻略】買賭股等開關 摩通只睇一隻
【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版）
2021/11/20
【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版）
【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版）
2021/11/19
【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版）
個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 美股 港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

上一篇文章

【辣選高息股】高盛標準：藍籌得返4隻達標

下一篇文章

【撈底攻略】買賭股等開關 摩通只睇一隻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版