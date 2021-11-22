【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 研究報告 08:00 2021/11/22 分享： 京東集團 （09618） 股份上周喜訊連連，先是公布勝預期季績，再在最新一次恒指季績中獲晉升為藍籌。公司股價11月19日大升9.1%，收報352.4元。有貨，無貨，值唔值買，上望幾多?即睇大行觀點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 今日 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 你可能感興趣 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 今日 00:01 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 最新專欄文章 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 今日 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價） 今日 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價） 【撈底攻略】買賭股等開關 摩通只睇一隻 今日 【撈底攻略】買賭股等開關 摩通只睇一隻 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 2021/11/20 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 2021/11/19 【10X10倍升股】從疫苗布局 挖掘下隻百倍股（第二版） 個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 美股 港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）