挑戰特斯拉的三大造車新勢力 名家專區 2021/11/22 分享： 特斯拉（Tesla）（美：TSLA）近周因馬斯克發起的投票，而沽出10%持股，使其股價大幅波動，市值周內急瀉逾15%。相反，電動皮卡車Rivian（美：RIVN）成功上市，更在周內升逾6成，其市值曾漲 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 透視美國SPAC熱潮下 領漲企業發展 2021/11/15 透視美國SPAC熱潮下 領漲企業發展 元宇宙投資機遇 啟動收水 基金棄債從股 2021/11/08 元宇宙投資機遇 啟動收水 基金棄債從股 元宇宙崛起 盤點受惠企業及布局投資 2021/11/01 元宇宙崛起 盤點受惠企業及布局投資 負利率再現 有利資金轉投風險資產 2021/10/25 負利率再現 有利資金轉投風險資產 供應短缺下 能源股仍為本季核心投資主題 2021/10/18 供應短缺下 能源股仍為本季核心投資主題 經濟 汽車 電動車 自動駕駛 福特 特殊目的收購公司（SPAC） 歐元 美元 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL）