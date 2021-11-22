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挑戰特斯拉的三大造車新勢力

名家專區 2021/11/22

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特斯拉（Tesla）（美：TSLA）近周因馬斯克發起的投票，而沽出10%持股，使其股價大幅波動，市值周內急瀉逾15%。相反，電動皮卡車Rivian（美：RIVN）成功上市，更在周內升逾6成，其市值曾漲

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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