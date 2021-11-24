【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東 財金猛人追蹤 07:10 2021/11/24 分享： 兩大電商巨頭阿里巴巴 （09988） 和京東集團 （09618） 已於上周公布季績，業績榮辱互見，股價走勢兩極，阿里遜市場預期，股價下挫；京東則勝預期，配合「染藍」利好消息，股價偏強。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好京東集團， 京東的物流管理做得好過阿里巴巴，現在威脅到阿里巴巴。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 2021/11/19 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 2021/11/18 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌（第二版） 2021/11/17 【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌（第二版） 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 你可能感興趣 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 00:01 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 13:03 2021/11/19 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 15:40 2021/11/18 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版） 最新專欄文章 【能源價格】建銀趙文利：油價已反映短期需求！ 今日 【能源價格】建銀趙文利：油價已反映短期需求！ 【通脹殺到？】基金名家李浩德：呢3個板塊可以對抗通脹！ 2021/11/22 【通脹殺到？】基金名家李浩德：呢3個板塊可以對抗通脹！ 【名家評周期股】李浩德談1%錯配 2021/11/20 【名家評周期股】李浩德談1%錯配 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 2021/11/19 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股潛力較大！（附五大投資心法） 2021/11/17 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股潛力較大！（附五大投資心法） 港股 人物專訪 物流營運股 運輸 林少陽 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）