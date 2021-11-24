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【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東

財金猛人追蹤 07:10 2021/11/24

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兩大電商巨頭阿里巴巴 （09988） 和京東集團 （09618） 已於上周公布季績，業績榮辱互見，股價走勢兩極，阿里遜市場預期，股價下挫；京東則勝預期，配合「染藍」利好消息，股價偏強。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好京東集團， 京東的物流管理做得好過阿里巴巴，現在威脅到阿里巴巴。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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