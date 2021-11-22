紐元 支持位69.4美仙 名家專區 2021/11/22 分享： 投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 反彈乏力 今日 歐元 反彈乏力 英鎊 徘徊1.345至1.355美元 今日 英鎊 徘徊1.345至1.355美元 日圓 114水平整固 今日 日圓 114水平整固 澳元 下試72美仙 今日 澳元 下試72美仙 加元 反彈阻力1.25 今日 加元 反彈阻力1.25 你可能感興趣 歐元 反彈乏力 今日 01:00 歐元 反彈乏力 英鎊 徘徊1.345至1.355美元 今日 01:00 英鎊 徘徊1.345至1.355美元 日圓 114水平整固 今日 01:00 日圓 114水平整固 最新專欄文章 歐元 反彈乏力 今日 歐元 反彈乏力 加元 反彈阻力1.25 今日 加元 反彈阻力1.25 澳元 下試72美仙 今日 澳元 下試72美仙 日圓 114水平整固 今日 日圓 114水平整固 英鎊 徘徊1.345至1.355美元 今日 英鎊 徘徊1.345至1.355美元 外滙貨幣 紐元