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英國再不加息 英鎊難守10算

國際 20:28 2021/11/21

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英國能源價格持續飆升，導致生活成本大增，通脹率更創逾10年高位。加息遏抑通脹被視為短期最可行的出路，難怪英倫銀行本月初按兵不動，市場萬分失望，拖累英鎊單日急挫1%，英鎊兌港元失守10.5關口。各界認定英倫銀行下月已沒有不出手的理據，若該行再次遲疑不決，英鎊兌港元料會又一次考驗10算水平。

...

撰文 : 嚴智勇
鄭錦玲

欄名 : 國金札記

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