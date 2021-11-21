英國再不加息 英鎊難守10算

英國能源價格持續飆升，導致生活成本大增，通脹率更創逾10年高位。加息遏抑通脹被視為短期最可行的出路，難怪英倫銀行本月初按兵不動，市場萬分失望，拖累英鎊單日急挫1%，英鎊兌港元失守10.5關口。各界認定英倫銀行下月已沒有不出手的理據，若該行再次遲疑不決，英鎊兌港元料會又一次考驗10算水平。

...