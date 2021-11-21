英國再不加息 英鎊難守10算 國際 20:28 2021/11/21 分享： 英國能源價格持續飆升，導致生活成本大增，通脹率更創逾10年高位。加息遏抑通脹被視為短期最可行的出路，難怪英倫銀行本月初按兵不動，市場萬分失望，拖累英鎊單日急挫1%，英鎊兌港元失守10.5關口。各界認定英倫銀行下月已沒有不出手的理據，若該行再次遲疑不決，英鎊兌港元料會又一次考驗10算水平。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 鄭錦玲 欄名 : 國金札記 相關文章 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 2021/11/15 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 2021/11/14 通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 你可能感興趣 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 22:32 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 16:05 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 19:08 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 最新專欄文章 國金札記 - 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ 2021/11/19 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 國金札記 - 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 2021/11/18 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 國金札記 - 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 2021/11/17 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 經濟 貨幣政策 英鎊 加息 英倫銀行 外滙貨幣 通脹 CPI 英國