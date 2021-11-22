新盤熱銷 刺激二手交投 名家專區 14:00 2021/11/22 分享： 新盤銷情佳，本月截至昨天(21日)已售出約1,600伙，貼近10月全月1619伙水平，經過一輪銷售後，推盤量略減，在新盤回氣之際，向隅客流入二手市場，有助帶動二手交投回升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區達明 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 你可能感興趣 二手樓價難大升 14:00 2021/10/31 二手樓價難大升 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 12:08 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 13:56 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 最新專欄文章 專家樓論 - 額外印花稅徵收11年 今日 額外印花稅徵收11年 專家樓論 - 工業地可「生金蛋」? 2021/11/21 工業地可「生金蛋」? 專家樓論 - 啓德供應雖多 仍長賣長有 2021/11/19 啓德供應雖多 仍長賣長有 專家樓論 - 一延再延的新居屋供應 2021/11/19 一延再延的新居屋供應 專家樓論 - 基金博撈底 睇中哪類物業 2021/11/18 基金博撈底 睇中哪類物業 一手市場 Wetland Seasons Bay第二期 MONACO 上水中心 成交 二手市場