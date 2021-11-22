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新盤熱銷 刺激二手交投

名家專區 14:00 2021/11/22

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新盤銷情佳，本月截至昨天(21日)已售出約1,600伙，貼近10月全月1619伙水平，經過一輪銷售後，推盤量略減，在新盤回氣之際，向隅客流入二手市場，有助帶動二手交投回升。

...

撰文 : 區達明

欄名 : 專家樓論

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