工業地可「生金蛋」? 名家專區 10:00 2021/11/21 分享： 政府官地地價被搶高，反觀在標準金額補地價政策下，工業地轉住宅速度加快，成本亦更為可控，隨時變成「生金蛋」的土地來源。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 2021/11/03 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 工廈轉住宅紓樓荒 透明補地價助提速 2021/11/20 工廈轉住宅紓樓荒 透明補地價助提速 你可能感興趣 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 01:00 2021/11/03 大型住宅項目補地價 有何啟示？ 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 15:45 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 「工轉商」成風 商業樓面將大增 14:00 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 最新專欄文章 專家樓論 - 啓德供應雖多 仍長賣長有 2021/11/19 啓德供應雖多 仍長賣長有 專家樓論 - 一延再延的新居屋供應 2021/11/19 一延再延的新居屋供應 專家樓論 - 基金博撈底 睇中哪類物業 2021/11/18 基金博撈底 睇中哪類物業 專家樓論 - 原來樓市仲有短炒 2021/11/17 原來樓市仲有短炒 專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 補地價 賣地 工廈 火炭 長實 發展商