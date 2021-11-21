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工業地可「生金蛋」?

名家專區 10:00 2021/11/21

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政府官地地價被搶高，反觀在標準金額補地價政策下，工業地轉住宅速度加快，成本亦更為可控，隨時變成「生金蛋」的土地來源。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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