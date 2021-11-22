【辣選高息股】高盛標準：藍籌得返4隻達標（第二版)

高盛首席執行官所羅門（David Solomon）幾天前警告「當下市場的貪婪並不長久」，隔了兩天，又一華爾街大佬，對沖基金潘興廣場CEO阿克曼（Bill Ackman）警告稱，市場正處於泡沫中，每個指標都在亮紅燈。

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