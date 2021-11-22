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【高息新定義】高盛揀高息 逾7厘先叫合格（第二版）

研究報告 20:24 2021/11/22

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高盛首席執行官所羅門（David Solomon）幾天前警告「當下市場的貪婪並不長久」，隔了兩天，又一華爾街大佬，對冲基金潘興廣場CEO阿克曼（Bill Ackman）警告稱，市場正處於泡沫中，每個指標都在亮紅燈。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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