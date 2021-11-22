【高息新定義】高盛揀高息 逾7厘先叫合格（第二版） 研究報告 20:24 2021/11/22 分享： 高盛首席執行官所羅門（David Solomon）幾天前警告「當下市場的貪婪並不長久」，隔了兩天，又一華爾街大佬，對冲基金潘興廣場CEO阿克曼（Bill Ackman）警告稱，市場正處於泡沫中，每個指標都在亮紅燈。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大行視角 最新專欄文章 【六中全會】「共同富裕」欠了一味藥（第二版) 2021/11/08 【六中全會】「共同富裕」欠了一味藥（第二版) 【績前透視】六大行評港交所季績 (附目標價參考) 2021/10/26 【績前透視】六大行評港交所季績 (附目標價參考) 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 2021/10/25 【季績開鑼】滙豐內銀季績拆招：重點得一個（第 2.2 版）！ 【火電急回】中國答卷已有「數」計（更新版本） 2021/10/18 【火電急回】中國答卷已有「數」計（更新版本） 【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！ 2021/10/15 【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！ 股票 派息 買入 恒生指數 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 碧桂園（02007）