12月新盤銷售放慢？ 名家專區 10:53 2021/11/22 分享： 2021年即將踏入最後一個月，新盤市場繼續成為樓市焦點，12月份多個發展商或放慢推盤步伐，隨時12月中、12月底才有全新盤應市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 九龍灣終於有新盤啦 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 你可能感興趣 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 07:00 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 新盤百花齊放 銷售策略各不同 14:00 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 九龍灣終於有新盤啦 11:00 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 最新專欄文章 酒店物業投資新角度 2021/11/17 酒店物業投資新角度 內房蝕讓港樓情況值得關注 2021/11/16 內房蝕讓港樓情況值得關注 九龍灣終於有新盤啦 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 一手市場 弦雅 皓日 長沙灣 九龍灣 長沙 元朗 港鐵 新地 發展商