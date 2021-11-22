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12月新盤銷售放慢？

名家專區 10:53 2021/11/22

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2021年即將踏入最後一個月，新盤市場繼續成為樓市焦點，12月份多個發展商或放慢推盤步伐，隨時12月中、12月底才有全新盤應市。

...

欄名 : 樓市分析

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