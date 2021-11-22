【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 名家專區 10:53 2021/11/22 分享： 恒指公司在上周五收市後公布季檢結果，決定納入4隻藍籌新貴，今早全綫上升。當中以半冷姿態入圍的新奧能源 （02688） ，股價最多急漲近一成；惟大熱倒灶的農夫山泉 （09633） 卻曾大跌約12%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 2021/11/19 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 2021/11/19 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 2021/11/18 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 2021/11/17 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 2021/11/17 【大行持倉解密】3大美資日日增倉騰訊 散戶千人沽限短綫升勢?（第二版） 新奧能源（02688） 農夫山泉（09633） 恒指換馬 指數換馬 ETF 恒生指數