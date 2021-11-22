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【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街?

名家專區 10:53 2021/11/22

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恒指公司在上周五收市後公布季檢結果，決定納入4隻藍籌新貴，今早全綫上升。當中以半冷姿態入圍的新奧能源 （02688） ，股價最多急漲近一成；惟大熱倒灶的農夫山泉 （09633） 卻曾大跌約12%。

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欄名 : 大市拆局

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新奧能源（02688） 農夫山泉（09633） 恒指換馬 指數換馬 ETF 恒生指數

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