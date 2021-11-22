【中美貿易戰】倘中美關係緩和 哪些板塊受惠？ 研究報告 12:10 2021/11/22 分享： 中美元首於上周展開視像視像會面，會議分上下半場，共歷時約三個半小時。盡管會談後沒有取得突破，仍令市場憧憬兩國關係有緩和迹象。因而市場關注有何受惠股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 2021/11/18 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 2021/11/15 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 中美貿易戰 受惠股 行業 關稅 家電 貿易戰 中美關係 貿易