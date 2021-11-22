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【中美貿易戰】倘中美關係緩和 哪些板塊受惠？

研究報告 12:10 2021/11/22

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中美元首於上周展開視像視像會面，會議分上下半場，共歷時約三個半小時。盡管會談後沒有取得突破，仍令市場憧憬兩國關係有緩和迹象。因而市場關注有何受惠股。

...

欄名 : 大行有路捉

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