【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 財金 18:05 2021/11/22 分享： 阿里巴巴（09988）上周四公布季績遠遜預期後，周五股價大瀉一成拖低大市後，今早繼續偏軟。惟阿里低位似遇支持，股價最多只跌約1%，中午微跌0.3%，報138.9元。 散戶上周五增倉淨額只有約80萬股，涉資約1.1億元，相對上周五成交額高達150億元，佔比不足1%，算不上重大支持。 此為付費文章，只顯示部份銀行持倉變化，詳見組圖︰ ▼點擊圖片放大 +3 +2 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 今日 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 2021/11/19 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 2021/11/19 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 2021/11/18 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 2021/11/17 【大市拆局】Tesla沽盤漸消化 造車新勢力一湧而上 港股 買入 阿里巴巴－SW（09988） 成交 低吸 買入價 撈底