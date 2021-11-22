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【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版）

財金 18:05 2021/11/22

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阿里巴巴（09988）上周四公布季績遠遜預期後，周五股價大瀉一成拖低大市後，今早繼續偏軟。惟阿里低位似遇支持，股價最多只跌約1%，中午微跌0.3%，報138.9元。

散戶上周五增倉淨額只有約80萬股，涉資約1.1億元，相對上周五成交額高達150億元，佔比不足1%，算不上重大支持。

此為付費文章，只顯示部份銀行持倉變化，詳見組圖︰

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欄名 : 大市拆局

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