【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第三版）

雲南白藥（深：000538）早前公布季績，首三季少賺4成，然而當中公允價值變動收益虧損逾15億元人幣成致命傷。公司第二大股東、「中國股神」陳發樹即成投資者埋怨對象，不過更值得留意是他手持了哪些股份致令盈利倒退。

本文探討：

雲南白藥首三季炒燶哪些股？港股是關鍵？

陳發樹如何發跡？

中國股神掌舵下的雲南白藥業務如何？ ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

陳發樹

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