【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第三版） 財金猛人追蹤 17:44 2021/11/22 分享： 雲南白藥（深：000538）早前公布季績，首三季少賺4成，然而當中公允價值變動收益虧損逾15億元人幣成致命傷。公司第二大股東、「中國股神」陳發樹即成投資者埋怨對象，不過更值得留意是他手持了哪些股份致令盈利倒退。 本文探討： 雲南白藥首三季炒燶哪些股？港股是關鍵？ 陳發樹如何發跡？ 中國股神掌舵下的雲南白藥業務如何？ ▼點擊圖片放大 +4 +3 陳發樹 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 今日 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 2021/11/16 【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版） 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 2021/11/15 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 2021/11/12 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 港股 中國抗體－B（03681） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 通威股份（滬：600438） 伊利股份（滬：600887） 恒瑞醫藥（滬：600276） 雲南白藥（深：000538）