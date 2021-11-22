  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第三版）

財金猛人追蹤 17:44 2021/11/22

分享：

雲南白藥（深：000538）早前公布季績，首三季少賺4成，然而當中公允價值變動收益虧損逾15億元人幣成致命傷。公司第二大股東、「中國股神」陳發樹即成投資者埋怨對象，不過更值得留意是他手持了哪些股份致令盈利倒退。

本文探討：

  • 雲南白藥首三季炒燶哪些股？港股是關鍵？
  • 陳發樹如何發跡？
  • 中國股神掌舵下的雲南白藥業務如何？
    • 點擊圖片放大
    +4
    +3

陳發樹

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版）
今日
【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版）
【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版）
2021/11/18
【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版）
【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版）
2021/11/16
【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第三版）
【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版）
2021/11/15
【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版）
【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？
2021/11/12
【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？
港股 中國抗體－B（03681） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 通威股份（滬：600438） 伊利股份（滬：600887） 恒瑞醫藥（滬：600276） 雲南白藥（深：000538）

上一篇文章

【通脹殺到？】基金名家李浩德：呢3個板塊可以對抗通脹！

下一篇文章

【名家增減持】一文睇清名家猛人增減持（新增：瑞聲獲行政總裁潘政民斥資逾1700萬元增持）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版