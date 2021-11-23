【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 研究報告 08:15 2021/11/23 分享： 《暗黑破壞神》遊戲系列自推出以來，一直深受玩家歡迎，更是美國電玩遊戲公司暴雪的台柱級作品。由網易 （09999） （美：NTES）《暗黑破壞神》最新系列《暗黑破壞神 永生不朽》將在本月29日，於內地進行封閉測試（CBT）。摩根士丹利預計此遊戲首年總收入將超過網易另一著名遊戲《哈利波特》，故給予「增持」評級。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 今日 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考） 今日 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考） 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 今日 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 你可能感興趣 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 今日 08:15 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考） 今日 08:15 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考） 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 今日 08:13 【美股追蹤】車廠 學店 跨界轉型覓生機 最新專欄文章 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考） 今日 【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考） 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 2021/11/22 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版） 2021/11/22 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版） 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 2021/11/22 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 2021/11/22 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 目標價 上升空間 增持 電玩手遊 美股 H股