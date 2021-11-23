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【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？

研究報告 08:15 2021/11/23

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《暗黑破壞神》遊戲系列自推出以來，一直深受玩家歡迎，更是美國電玩遊戲公司暴雪的台柱級作品。由網易 （09999） （美：NTES）《暗黑破壞神》最新系列《暗黑破壞神 永生不朽》將在本月29日，於內地進行封閉測試（CBT）。摩根士丹利預計此遊戲首年總收入將超過網易另一著名遊戲《哈利波特》，故給予「增持」評級。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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