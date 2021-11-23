【車展show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 研究報告 11:30 2021/11/23 分享： 2021廣州車展舉行，多間內地汽車品牌展出旗艦車型，電動車技術愈來愈先進，可見有關趨勢勢不可擋，擁有製造新能源車能力的汽車品牌，股價皆錄一定升幅，投資者可留意比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 2021/11/22 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第三版） 2021/11/22 【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第三版） 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 今日 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 你可能感興趣 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 18:05 2021/11/22 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第三版） 17:44 2021/11/22 【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第三版） 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 今日 08:15 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 最新專欄文章 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版） 今日 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版） 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 今日 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 2021/11/22 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版） 2021/11/22 【內房股】幾時到谷底要留意呢點（附券商目標價）（第三版） 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 2021/11/22 【京東追揸沽】績優兼染藍 大行點部署？ 中國市場 大行報告 汽車 新能源 市場動向 電動車 小鵬汽車－W（09868） 新能源汽車銷量 目標價 吉利汽車（00175）