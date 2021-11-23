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【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版

研究報告 18:47 2021/11/23

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2021廣州車展舉行，多間內地汽車品牌展出旗艦車型，電動車技術愈來愈先進，趨勢勢不可擋，擁有開拓新能源車技術的生產商值得看高一綫，投資者可留意比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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