【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用 研究報告 08:17 2021/11/25 分享： 美國與中、印、日、英及南韓聯手釋放戰略石油儲備，惟據建銀國際報告分析，六國聯合釋放的數量，相對全球石油消耗量可謂「杯水車身」，料對油價影響有限，並維持上周報告看法，認為石油股仍可增持，行業首選仍是中石油 （00857） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 2021/11/20 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 00:01 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 18:00 2021/11/20 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 知多啲 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 最新專欄文章 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房 今日 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房 【季績攻略】美團明日放榜 大行點睇？ 今日 【季績攻略】美團明日放榜 大行點睇？ 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 2021/11/24 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 2021/11/24 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析（第二版） 2021/11/24 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析（第二版） 增持 石油 南韓 英國 日本 印度 美國 通脹 中國 港股