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【油價反彈有理】六國釋油量　原來僅及全球半日用

研究報告 08:17 2021/11/25

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美國與中、印、日、英及南韓聯手釋放戰略石油儲備，惟據建銀國際報告分析，六國聯合釋放的數量，相對全球石油消耗量可謂「杯水車身」，料對油價影響有限，並維持上周報告看法，認為石油股仍可增持，行業首選仍是中石油 （00857）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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