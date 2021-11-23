【跨年行情】谷底行業輪住炒 第一版 研究報告 10:02 2021/11/23 分享： 這是一個年與年之間的投資機會，統稱跨年行情，盡管時近年底，賺夠了的機構大戶，可能已慢活市場，但對於極積揾錢的投資者，反而，更喜歡趁一輪調整後，疊加政策空窗期，逐浪「最黑暗時間已過」的行業／個股，又或股價有機反彈的股份。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 2021/11/22 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 2021/11/18 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 2021/11/15 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 產品 維珍妮（02199） 中國市場 宏觀分析 市場動向 大行報告 碳中和 豬肉 新能源 港股