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【跨年行情】谷底行業輪住炒 第一版

研究報告 10:02 2021/11/23

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這是一個年與年之間的投資機會，統稱跨年行情，盡管時近年底，賺夠了的機構大戶，可能已慢活市場，但對於極積揾錢的投資者，反而，更喜歡趁一輪調整後，疊加政策空窗期，逐浪「最黑暗時間已過」的行業／個股，又或股價有機反彈的股份。

...

欄名 : 大行有路捉

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