恒指變身慢熱 「染藍」看重盈利 名家專區 2021/11/23 分享： 恒指新一次檢季為炒家帶來不少炒作主題，有藍籌新貴半冷入圍一度刺激股價飈升，亦有候選股大熱倒灶股價急瀉。惟以恒指改革角度視之，新增4新貴股雖包括2大科網巨企，整體變身進度仍慢熱。 藍籌4新貴中，新奧能源（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港股IPO等豐收 2021/11/22 港股IPO等豐收 透視中港美 - 阿里績差急瀉 撈低考驗意志 2021/11/20 阿里績差急瀉 撈低考驗意志 透視中港美 - IPO潮掩至 港交所低吸 2021/11/19 IPO潮掩至 港交所低吸 透視中港美 - 造車新勢力 顛覆覓機遇 2021/11/18 造車新勢力 顛覆覓機遇 透視中港美 - 峰會吹暖風 外資續回歸 2021/11/17 峰會吹暖風 外資續回歸 恒生指數 港股 科技行業 華潤啤酒（00291） 騰訊控股（00700） 京東物流（02618） 新奧能源（02688） 美團－W（03690） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）