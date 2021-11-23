恒指變身慢熱 「染藍」看重盈利

恒指新一次檢季為炒家帶來不少炒作主題，有藍籌新貴半冷入圍一度刺激股價飈升，亦有候選股大熱倒灶股價急瀉。惟以恒指改革角度視之，新增4新貴股雖包括2大科網巨企，整體變身進度仍慢熱。

藍籌4新貴中，新奧能源（

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