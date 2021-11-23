東風推電動車 股息十厘誘人

昨日A、H股指數走勢背馳，A升H跌，若然A股出現年底行情，屆時有力拉升國企指數。至於汽車板塊逆市造好，東風集團（00489）是估值最低汽車股，自主新能源汽車登場，加上明年有望10厘息，股價在雙催化劑下

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