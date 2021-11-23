東風推電動車 股息十厘誘人 名家專區 2021/11/23 分享： 昨日A、H股指數走勢背馳，A升H跌，若然A股出現年底行情，屆時有力拉升國企指數。至於汽車板塊逆市造好，東風集團（00489）是估值最低汽車股，自主新能源汽車登場，加上明年有望10厘息，股價在雙催化劑下 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版） 2021/11/22 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版） 中字股實力談 - 中軟值得買 政務信息化 2021/11/20 中軟值得買 政務信息化 中字股實力談 - 港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版） 2021/11/19 港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版） 中字股實力談 - 石藥仍偏低 復甦在明年 2021/11/19 石藥仍偏低 復甦在明年 中字股實力談 - 港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版） 2021/11/18 港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 汽車股 東風集團股份（00489） 北京汽車（01958） 藥明康德（02359） 新能源 人民幣