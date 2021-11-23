  • 16°C
香港時間 : 20211123日 (週二) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東風推電動車 股息十厘誘人

名家專區 2021/11/23

分享：

昨日A、H股指數走勢背馳，A升H跌，若然A股出現年底行情，屆時有力拉升國企指數。至於汽車板塊逆市造好，東風集團（00489）是估值最低汽車股，自主新能源汽車登場，加上明年有望10厘息，股價在雙催化劑下

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版）
2021/11/22
港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版）
中字股實力談 - 中軟值得買 政務信息化
2021/11/20
中軟值得買 政務信息化
中字股實力談 - 港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版）
2021/11/19
港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版）
中字股實力談 - 石藥仍偏低 復甦在明年
2021/11/19
石藥仍偏低 復甦在明年
中字股實力談 - 港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版）
2021/11/18
港股回氣守50綫 擁抱政策新賽道（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 汽車股 東風集團股份（00489） 北京汽車（01958） 藥明康德（02359） 新能源 人民幣

上一篇文章

廣汽待8.1元買

下一篇文章

中國能建超賣 現水平可收集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版