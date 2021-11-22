強制疫苗漸成風 治亂世用重典？ 國際 21:26 2021/11/22 分享： 歐洲的新冠肺炎疫情復燃，多國相繼重啟封城措施，部分更針對仍未接種新冠疫苗的民眾，收緊他們出入的自由，以至禁止乘搭公共交通工具。怎知奧地利更上一層樓，成為首個立法強制民眾接種新冠疫苗的歐洲國家。在這個疫情困擾的亂世之下，如此變相將西方民主價值拋諸腦後的重典，真的是民選政府的唯一選擇嗎？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國再不加息 英鎊難守10算 2021/11/21 英國再不加息 英鎊難守10算 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 2021/11/15 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 你可能感興趣 英國再不加息 英鎊難守10算 20:28 2021/11/21 英國再不加息 英鎊難守10算 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 22:32 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 16:05 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 最新專欄文章 國金札記 - 英國再不加息 英鎊難守10算 今日 英國再不加息 英鎊難守10算 國金札記 - 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ 2021/11/19 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ 國金札記 - 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 2021/11/18 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 國金札記 - 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 2021/11/17 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 國金札記 - 拜登打擊通脹 撤關稅最直接 2021/11/16 拜登打擊通脹 撤關稅最直接 疫情 請願示威 疫苗 奧地利 德國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 歐洲