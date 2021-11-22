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強制疫苗漸成風 治亂世用重典？

國際 21:26 2021/11/22

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歐洲的新冠肺炎疫情復燃，多國相繼重啟封城措施，部分更針對仍未接種新冠疫苗的民眾，收緊他們出入的自由，以至禁止乘搭公共交通工具。怎知奧地利更上一層樓，成為首個立法強制民眾接種新冠疫苗的歐洲國家。在這個疫情困擾的亂世之下，如此變相將西方民主價值拋諸腦後的重典，真的是民選政府的唯一選擇嗎？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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