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瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點

名家專區 2021/11/23

分享：

備受關注的COP26（Climate Change Conference）峰會日前已經結束，對於此次峰會，瑞士百達資管理的看法如下：

1. 明年重新審視2030年目標

今年的COP峰會尤為重要，因為根據

...

撰文 : 程馨誼 瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理

欄名 : 名家觀點

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