瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 名家專區 2021/11/23 分享： 備受關注的COP26（Climate Change Conference）峰會日前已經結束，對於此次峰會，瑞士百達資管理的看法如下： 1. 明年重新審視2030年目標 今年的COP峰會尤為重要，因為根據 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 程馨誼 瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 2021/11/19 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 專訪 - 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 2021/11/18 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 2021/11/17 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 2021/11/16 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 2021/11/12 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 可持續發展 太陽能 綠色投資 大行報告 ESG 宏觀分析 投資策略 碳中和 銀行 美元