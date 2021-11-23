小通關在望 核心舖租仍難反彈 名家專區 14:00 2021/11/23 分享： 兩年疫情，即使通關或在短期出現，訪港旅客數字料不會多，奢侈品零售仍會以審慎為主，不敢進行大規模擴充，倚靠旅客到訪的核心零售區商舖，租金難望反彈。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 消費穩定 投資力吸民生區商舖 2021/11/02 消費穩定 投資力吸民生區商舖 你可能感興趣 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 08:00 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 最新專欄文章 專家樓論 - 納米樓有承接 又係北都概念 今日 納米樓有承接 又係北都概念 專家樓論 - 新盤熱銷 刺激二手交投 2021/11/22 新盤熱銷 刺激二手交投 專家樓論 - 額外印花稅徵收11年 2021/11/22 額外印花稅徵收11年 專家樓論 - 工業地可「生金蛋」? 2021/11/21 工業地可「生金蛋」? 專家樓論 - 啓德供應雖多 仍長賣長有 2021/11/19 啓德供應雖多 仍長賣長有 物業出租 鐘錶 餐飲 香港 商舖 零售