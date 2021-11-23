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小通關在望 核心舖租仍難反彈

名家專區 14:00 2021/11/23

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兩年疫情，即使通關或在短期出現，訪港旅客數字料不會多，奢侈品零售仍會以審慎為主，不敢進行大規模擴充，倚靠旅客到訪的核心零售區商舖，租金難望反彈。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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