  • 16°C
香港時間 : 20211123日 (週二) 03:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宣布業績前的四種反應！

名家專區 02:30 2021/11/23

分享：

美國總統拜登繼續提名鮑威爾連任聯儲局主席，民主黨「進步派」要求加強對金融市場的監督無功而還，美股昨晚回復升勢，標指一度升見新高，道指午市升約三百點，納指則在高位略見回吐。今輪主要是銀行股領漲，大摩和細

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 多賺了一百倍的舊愛!
2021/11/19
多賺了一百倍的舊愛!
投資坐標 - 訂單滿滿迎難而上!
2021/11/17
訂單滿滿迎難而上!
投資坐標 - 業績勝預期便有運行!
2021/11/16
業績勝預期便有運行!
投資坐標 - 兼拓新能源的公路股!
2021/11/12
兼拓新能源的公路股!
投資坐標 - 論盡「神奇愛股」的優勢！
2021/11/10
論盡「神奇愛股」的優勢！
震雄集團（00057） 鷹美(國際)（02368） 東方表行（00398） 東岳集團（00189） 每股盈利 派息比率 滬港聯合（01001） 安徽皖通（00995） 理文化工（00746） 美股

下一篇文章

內地專家評價正面 小通關快實現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版