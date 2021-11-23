宣布業績前的四種反應！ 名家專區 02:30 2021/11/23 分享： 美國總統拜登繼續提名鮑威爾連任聯儲局主席，民主黨「進步派」要求加強對金融市場的監督無功而還，美股昨晚回復升勢，標指一度升見新高，道指午市升約三百點，納指則在高位略見回吐。今輪主要是銀行股領漲，大摩和細 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 多賺了一百倍的舊愛! 2021/11/19 多賺了一百倍的舊愛! 投資坐標 - 訂單滿滿迎難而上! 2021/11/17 訂單滿滿迎難而上! 投資坐標 - 業績勝預期便有運行! 2021/11/16 業績勝預期便有運行! 投資坐標 - 兼拓新能源的公路股! 2021/11/12 兼拓新能源的公路股! 投資坐標 - 論盡「神奇愛股」的優勢！ 2021/11/10 論盡「神奇愛股」的優勢！ 震雄集團（00057） 鷹美(國際)（02368） 東方表行（00398） 東岳集團（00189） 每股盈利 派息比率 滬港聯合（01001） 安徽皖通（00995） 理文化工（00746） 美股