宣布業績前的四種反應！

美國總統拜登繼續提名鮑威爾連任聯儲局主席，民主黨「進步派」要求加強對金融市場的監督無功而還，美股昨晚回復升勢，標指一度升見新高，道指午市升約三百點，納指則在高位略見回吐。今輪主要是銀行股領漲，大摩和細

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