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【美息動向】鮑威爾連任儲局主席 加息預期為何突升温?

名家專區 10:55 2021/11/23

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港股今早再受重磅科技股下跌拖累回調，恒指早段最多跌逾300點，低見24632才稍為喘穩。3大科技藍籌ATM，早段同跌2%至3%，阿里巴巴（09988）低見132.5元，再迫10月初來港上市低位。

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欄名 : 大市拆局

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