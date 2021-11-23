【美息動向】鮑威爾連任儲局主席 加息預期為何突升温? 名家專區 10:55 2021/11/23 分享： 港股今早再受重磅科技股下跌拖累回調，恒指早段最多跌逾300點，低見24632才稍為喘穩。3大科技藍籌ATM，早段同跌2%至3%，阿里巴巴（09988）低見132.5元，再迫10月初來港上市低位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 2021/11/22 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 2021/11/22 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 2021/11/19 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 2021/11/19 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 2021/11/18 【內房抽水】內房投資氣氛稍改善 房企抽水潮即再起（第二版） 鮑威爾 通脹 利率期貨 美國民主黨 美滙 貨幣政策 港股 拜登 恒生指數 美國聯儲局