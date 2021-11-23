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【2022展望】明年電商及遊戲股翻身有望？

研究報告 12:30 2021/11/23

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今年主導內地多個板塊走向的是疫情及政策監管，其中企業業績逐漸從疫情影響中走出，政策監管或成為影響板塊收益率及估值的重要影響因素。2021年初以來，不同行業的監管及規範政策頻出，對於互聯網、綫上教育、遊戲、影視等領域的嚴監管對板塊估值一度形成壓制，在監管措施落地後各板塊估值出現修複。本文將集中討論直播電商及遊戲股明年的機遇。

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欄名 : 大行有路捉

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