【2022展望】明年電商及遊戲股翻身有望？ 研究報告 12:30 2021/11/23 分享： 今年主導內地多個板塊走向的是疫情及政策監管，其中企業業績逐漸從疫情影響中走出，政策監管或成為影響板塊收益率及估值的重要影響因素。2021年初以來，不同行業的監管及規範政策頻出，對於互聯網、綫上教育、遊戲、影視等領域的嚴監管對板塊估值一度形成壓制，在監管措施落地後各板塊估值出現修複。本文將集中討論直播電商及遊戲股明年的機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【跨年投資】八大券商 兩大主綫年底賺一轉 第二版 今日 【跨年投資】八大券商 兩大主綫年底賺一轉 第二版 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 2021/11/22 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 2021/11/18 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 2021/11/15 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 經濟 投資策略 遊戲 行業