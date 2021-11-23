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【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單）

研究報告 18:44 2021/11/23

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今年受內地政策監管拖累的兩個板塊，遊戲及直播電商表現跑輸。展望明年，開源證券認為明年有望翻身，成明年投資主綫。

...

欄名 : 大行有路捉

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