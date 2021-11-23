【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 研究報告 18:44 2021/11/23 分享： 今年受內地政策監管拖累的兩個板塊，遊戲及直播電商表現跑輸。展望明年，開源證券認為明年有望翻身，成明年投資主綫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 今日 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 2021/11/22 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 2021/11/18 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 2021/11/15 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 經濟 投資策略 遊戲 行業