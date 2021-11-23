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專題:退休理財

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【新股IPO解密】網易雲大股東化身基石投資 獨買五成新股有何啟示?

名家專區 12:33 2021/11/23

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重磅科網股跌勢持續，已大大削弱新股IPO市場投資氣氛。生物科技股百心安（原上市編號：02185）昨晚公布，近因市況決定延遲上市，而觸目新股網易雲 （09899） 集資規模亦較早前傳出版本大縮水。

...

欄名 : 大市拆局

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