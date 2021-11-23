【新股IPO解密】網易雲大股東化身基石投資 獨買五成新股有何啟示? 名家專區 12:33 2021/11/23 分享： 重磅科網股跌勢持續，已大大削弱新股IPO市場投資氣氛。生物科技股百心安（原上市編號：02185）昨晚公布，近因市況決定延遲上市，而觸目新股網易雲 （09899） 集資規模亦較早前傳出版本大縮水。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【美息動向】鮑威爾連任儲局主席 加息預期為何突升温? 今日 【美息動向】鮑威爾連任儲局主席 加息預期為何突升温? 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 2021/11/22 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 2021/11/22 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 2021/11/19 【恒指季檢】阿里百度B站季績齊走樣 科網巨企染藍打折扣（第二版） 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 2021/11/19 【大市拆局】阿里績後券商齊削目標價 撈底先觀望（附大行最新目標）（第二版） 港股 網易－S（09999） 分拆 生物科技股 集資 IPO 配售