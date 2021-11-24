【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？

無論通脹、滯脹或內地所稱的類滯脹，均持續威脅着市場，甚至生活日常，而能源價格的走勢更是箇中關鍵，本篇將探討能源價格在供暖季節疊加極寒氣候、社會用電情況加劇與全球能源供需缺口對價格趨向與未來能源市場走勢發展。

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