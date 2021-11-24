【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 研究報告 14:16 2021/11/24 分享： 無論通脹、滯脹或內地所稱的類滯脹，均持續威脅着市場，甚至生活日常，而能源價格的走勢更是箇中關鍵，本篇將探討能源價格在供暖季節疊加極寒氣候、社會用電情況加劇與全球能源供需缺口對價格趨向與未來能源市場走勢發展。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 2021/11/23 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 2021/11/23 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？（第二版） 今日 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？（第二版） 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 2021/11/23 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 你可能感興趣 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 19:56 2021/11/23 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 18:44 2021/11/23 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？（第二版） 今日 11:43 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？（第二版） 最新專欄文章 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析（第二版） 今日 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析（第二版） 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？（第二版） 今日 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？（第二版） 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑 今日 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 2021/11/23 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版） 2021/11/23 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版） ESG 大行報告 市場動向 能源供應 能源危機 天然氣 煤 能源及天然資源種類