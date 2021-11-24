【撈底攻略】中港股漸穩 　要撈底咪淆底

「撈底，買平貨？」幾近是小股民最熱切的期待，只是誰敢保證你買的就是底了？今期的財金猛人就專門就近期港股形勢，為大家提供兩大撈底參考。

智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩，指有意撈底的投資者，不妨透過採購經理人指數（PMI）作為參考指標，並加以善用來追蹤經濟數據。

原來PMI也是撈底參考指標

因為股票的升跌實際上與PMI同步，且兩者關係非常接近，如2016年股市開始上升時（即已見底時），PMI亦開始上升，而2018年底及2019年初亦有同樣情況。

跌市統計 神奇數字40

第二個就是跌市的時間與幅度參考。她表示，如投資者想知道市場還要調整多久，其實亦可參考有關數據。回顧歷史，2015年就調整了42星期，2018年則有39星期，相對於近期2次調整，今次其實已調整了約30至40多個星期。通常，股票平均約跌40個星期，跌幅達40%左右就會停止調整，可見參考數據有助想撈底的投資者衡量市調時間。

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