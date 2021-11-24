建行8厘息 吸引力爆燈 名家專區 2021/11/24 分享： 國企指數昨日又跌，四日三個下跌裂口，小心11月低位8679點不保！而資金似流向防守性較強高息股，當中內銀股估值嚴重低殘，建設銀行（00939）預測市盈率（PE）只有3.7倍，預測息率也超過8厘，加上未 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股試11月低位 資金流入高息股（第四版） 2021/11/23 港股試11月低位 資金流入高息股（第四版） 中字股實力談 - 東風推電動車 股息十厘誘人 2021/11/23 東風推電動車 股息十厘誘人 中字股實力談 - 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版） 2021/11/22 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版） 中字股實力談 - 中軟值得買 政務信息化 2021/11/20 中軟值得買 政務信息化 中字股實力談 - 港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版） 2021/11/19 港股今周臨尾香 回歸築底等撈貨（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 本地銀行股 建設銀行（00939） 中國恒大（03333） 中國銀行（03988） 人民幣 板塊 銀行