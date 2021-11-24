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建行8厘息 吸引力爆燈

名家專區 2021/11/24

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國企指數昨日又跌，四日三個下跌裂口，小心11月低位8679點不保！而資金似流向防守性較強高息股，當中內銀股估值嚴重低殘，建設銀行（00939）預測市盈率（PE）只有3.7倍，預測息率也超過8厘，加上未

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 本地銀行股 建設銀行（00939） 中國恒大（03333） 中國銀行（03988） 人民幣 板塊 銀行

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