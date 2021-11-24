建行8厘息 吸引力爆燈

國企指數昨日又跌，四日三個下跌裂口，小心11月低位8679點不保！而資金似流向防守性較強高息股，當中內銀股估值嚴重低殘，建設銀行（00939）預測市盈率（PE）只有3.7倍，預測息率也超過8厘，加上未

...