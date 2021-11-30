【收息股追蹤】加息預期仍在 領展仲買唔買得？（附券商最新目標價表）

上周，新西蘭央行作出連續第二個月加息，而鮑威爾連任美國聯儲局主席，令市場對其收水政策繼續推行的預期升溫，加上英國、加拿大等國央行早已被市場認為不乏提前加息的條件。回想過去的超低息環境下，業務以至每股派息穩中有增的收息股如REITs、商業信託等，備受市場追捧，現在息率預期有變，是否不宜再吸納收息股呢？

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