  • 25°C
香港時間 : 20211130日 (週二) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平圴目標價低逾2成（第二版）

研究報告 12:59 2021/11/30

分享：

領展 （00823） 收入主要來自香港（點擊圖片放大），承本文第一版所言，其香港租賃業務走出谷底，有助其每基金單位分派增長幅度跑贏環球息率上升幅度，保持其長綫收息的吸引力。再者，領展現價68.6元，較本文第一版提及的券商平均目標價約86.31元低逾2成，反映領展現水平吸納，可謂攻守兼備。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
2021/11/29
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版）
2021/11/09
【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版）
【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）
2021/11/15
【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）
【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版）
2021/11/20
【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版）
【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版）
2021/11/04
【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版）

你可能感興趣

瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
00:01 2021/11/29
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版）
17:06 2021/11/09
【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版）
【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）
16:31 2021/11/15
【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）

最新專欄文章

【北水撈底】睇好港股估值 值博空間吸引
今日
【北水撈底】睇好港股估值 值博空間吸引
【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊
今日
【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊
【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺
今日
【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺
【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版）
2021/11/29
【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版）
【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？
2021/11/29
【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？
優於預期 收購 每股派息 目標價 零售 香港 美國聯儲局 鮑威爾 港股 股票

上一篇文章

【北水撈底】睇好港股估值 值博空間吸引

下一篇文章

【Omicron變種】新變種病毒來襲 留意受惠及受累股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版