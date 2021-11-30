【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平圴目標價低逾2成（第二版）

領展 （00823） 收入主要來自香港（點擊圖片放大），承本文第一版所言，其香港租賃業務走出谷底，有助其每基金單位分派增長幅度跑贏環球息率上升幅度，保持其長綫收息的吸引力。再者，領展現價68.6元，較本文第一版提及的券商平均目標價約86.31元低逾2成，反映領展現水平吸納，可謂攻守兼備。

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