【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平圴目標價低逾2成（第二版） 研究報告 12:59 2021/11/30 分享： 領展 （00823） 收入主要來自香港（點擊圖片放大），承本文第一版所言，其香港租賃業務走出谷底，有助其每基金單位分派增長幅度跑贏環球息率上升幅度，保持其長綫收息的吸引力。再者，領展現價68.6元，較本文第一版提及的券商平均目標價約86.31元低逾2成，反映領展現水平吸納，可謂攻守兼備。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 2021/11/20 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 00:01 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【北水撈底】睇好港股估值 值博空間吸引 今日 【北水撈底】睇好港股估值 值博空間吸引 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊 今日 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺 今日 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 2021/11/29 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 2021/11/29 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 優於預期 收購 每股派息 目標價 零售 香港 美國聯儲局 鮑威爾 港股 股票