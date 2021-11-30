【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 研究報告 18:27 2021/11/30 分享： 領展 （00823） 今天跌1.6%至67.6元收市，似乎跌近10月下半月的67元水平整固區域漸見支持。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 2021/11/20 【油價回調】多國擬釋放石油儲備 可衝擊油價？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 00:01 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第四版） 今日 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第四版） 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊 今日 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 2021/11/29 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 2021/11/29 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 2021/11/27 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 電子消費券 政府統計處 優於預期 收購 每股派息 目標價 零售 香港 美國聯儲局 鮑威爾