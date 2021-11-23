德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 國際 21:22 2021/11/23 分享： 德國看守衛生部長施潘（Jens Spahn）周一就當地持續惡化的新冠肺炎疫情，發出異常悲觀的警告，直言由於更具傳染力的Delta變種病毒（首先印度發現）出現，故在今個冬天完結前，多數德國民眾可能面對3大防疫成果：接種疫苗、康復或死亡（vaccinated, cured or dead）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國再不加息 英鎊難守10算 2021/11/21 英國再不加息 英鎊難守10算 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 2021/11/15 拜登打擊通脹 撤銷關稅為上策 你可能感興趣 英國再不加息 英鎊難守10算 20:28 2021/11/21 英國再不加息 英鎊難守10算 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 22:32 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 16:05 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 最新專欄文章 國金札記 - 治亂世用重典 強制打針漸成風 今日 治亂世用重典 強制打針漸成風 國金札記 - 英國再不加息 英鎊難守10算 2021/11/22 英國再不加息 英鎊難守10算 國金札記 - 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ 2021/11/19 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ 國金札記 - 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 2021/11/18 通脹之火短期難滅 氣候變化火上加油 國金札記 - 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 2021/11/17 拜登力遏通脹失控 儲局換帥可顯決心 疫情 政治 疫苗 默克爾 社會民主黨 德國 歐洲