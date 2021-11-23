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德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？

國際 21:22 2021/11/23

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德國看守衛生部長施潘（Jens Spahn）周一就當地持續惡化的新冠肺炎疫情，發出異常悲觀的警告，直言由於更具傳染力的Delta變種病毒（首先印度發現）出現，故在今個冬天完結前，多數德國民眾可能面對3大防疫成果：接種疫苗、康復或死亡（vaccinated, cured or dead）。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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