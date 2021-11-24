【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑 研究報告 10:36 2021/11/24 分享： 中國國務院早前發布「2030年前碳達峰行動方案」，宣示要大力推廣新能源汽車，到2030年，新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。看回2021年，新能源汽車銷量已大幅增長，而平安證券預計2022年新能源汽車銷量有望達到510萬台，並看好新能源布局全面，且兼具規模效應及造血能力的龍頭自主車企，強烈推薦長城汽車 （02333） ，吉利汽車 （00175） 等。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？ 今日 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？ 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 2021/11/23 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 2021/11/23 【藍籌新貴】網易染藍背後 短期還有一個強勁催化劑？ 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版） 2021/11/23 【名家觀點】大和賴志文：拆局燃料通脹 樓市跌的打擊（第二版） 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 2021/11/22 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析 大行報告 中國 新能源汽車銷量 電動車 汽車 新能源