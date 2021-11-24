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【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第二版）

研究報告 16:11 2021/11/24

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中國國務院早前發布「2030年前碳達峰行動方案」，宣示要大力推廣新能源汽車，到2030年，新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。看回2021年，新能源汽車銷量已大幅增長，而平安證券預計2022年新能源汽車銷量有望達到510萬台，並看好新能源布局全面，且兼具規模效應及造血能力的龍頭自主車企，強烈推薦長城汽車 （02333） ，吉利汽車 （00175） 等。

...

欄名 : 券商有路捉

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