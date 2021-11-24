中金：鮑威爾連任邏輯與影響

美國總統拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席，同時提名布雷納德（Brainard）為美聯儲副主席。怎麼看鮑威爾的連任？他與布雷納德的組合意味着甚麼？中金宏觀經濟團隊發表最新看法。

首先，我們需要了解鮑威爾被提名

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