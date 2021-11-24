  • 17°C
香港時間 : 20211124日 (週三) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中金：鮑威爾連任邏輯與影響

名家專區 2021/11/24

分享：

美國總統拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席，同時提名布雷納德（Brainard）為美聯儲副主席。怎麼看鮑威爾的連任？他與布雷納德的組合意味着甚麼？中金宏觀經濟團隊發表最新看法。

首先，我們需要了解鮑威爾被提名

...

撰文 : 中金宏觀經濟團隊

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點
2021/11/23
瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點
霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好
2021/11/19
霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好
專訪 - 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面
2021/11/18
恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面
NZS Capital：穩定幣審查啟示性大
2021/11/17
NZS Capital：穩定幣審查啟示性大
富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢
2021/11/16
富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢
經濟 美國 美股 貨幣政策 通脹 拜登 加息 鮑威爾 美國聯儲局 宏觀分析

上一篇文章

通關=內地客爆買樓？

下一篇文章

拜登點「醬」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版