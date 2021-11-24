中金：鮑威爾連任邏輯與影響 名家專區 2021/11/24 分享： 美國總統拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席，同時提名布雷納德（Brainard）為美聯儲副主席。怎麼看鮑威爾的連任？他與布雷納德的組合意味着甚麼？中金宏觀經濟團隊發表最新看法。 首先，我們需要了解鮑威爾被提名 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 中金宏觀經濟團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 2021/11/23 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 2021/11/19 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 專訪 - 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 2021/11/18 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 2021/11/17 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 2021/11/16 富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 經濟 美國 美股 貨幣政策 通脹 拜登 加息 鮑威爾 美國聯儲局 宏觀分析