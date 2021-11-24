【阿里巴巴新低】股價陷無底之境　阿里博反彈看什麼位？（第三版）

阿里巴巴 （09988） 股價不僅一浪低於一浪，走勢更是低處未算低，當股價連連跌穿日綫、周綫的支持位，更甚者「破發」（跌穿招股價），且與水面（176 元）的距離愈來愈遠時，欲追揸沽、甚至博反彈的戰友們，還可以什麼作評估參考？

阿里今早低見130.9元，再跌2.1元或1.6%，跌穿10月初低位132元，再創來港上市新低。阿里股價進入「無圖之境」（uncharted territory）。

前有約談 後有追稅

阿里走勢表現絕對弱冠ATMX四大龍頭，市場對公司「前有約談 後有追稅」的憂慮都反映在其股價上。

阿里雲、百度雲等近日便受工業和信息化部網絡安全管理局、公安部刑事偵查局聯合約談，要求兩家企業落實防範治理電信網絡詐騙工作，切實履行網絡與信息安全主體責任，嚴格落實《網絡安全法》等法律法規要求，對相關問題限期予以整改。拒不整改或整改不到位的，將依法依規從嚴懲處。

據《日經新聞》報道，內地為達致「共同富裕」目標，政府又準備對儲存大部分客戶數據的互聯網公司開徵「數據稅」。

阿里繼續腹背受壓，短期是否已無險可守? 本港散戶連日屢敗屢戰，撈底決心不減。阿里今日短暫試穿131元後，撈底大軍又在131元買入價集結近千買盤。到底股價還有數據、指標可依嗎？

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