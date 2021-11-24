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【快手股價】快手績優大挾淡 貨源歸邊望再上

名家專區 12:38 2021/11/24

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快手  （01024） 昨公布季績勝預期，今早大挾淡倉下，股價一度逆市急升近一成半，高見108.8元。快手中午收報101.4元，仍升7%，為恒生科技指數升幅最大成份股。

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欄名 : 大市拆局

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