【快手股價】快手績優大挾淡 貨源歸邊望再上（第二版） 名家專區 17:53 2021/11/24 分享： 快手 （01024） 昨公布季績勝預期，今早大挾淡倉下，股價一度逆市急升近一成半，高見108.8元。快手收報99.7元，升幅收窄至約5%，仍為恒生科技指數升幅最大成份股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【阿里巴巴新低】股價陷無底之境 阿里博反彈看什麼位？（第三版） 今日 【阿里巴巴新低】股價陷無底之境 阿里博反彈看什麼位？（第三版） 【美息動向】鮑威爾連任儲局主席 加息預期為何突升温? 2021/11/23 【美息動向】鮑威爾連任儲局主席 加息預期為何突升温? 【新股IPO解密】網易雲大股東化身基石投資 獨買五成新股有何啟示? 2021/11/23 【新股IPO解密】網易雲大股東化身基石投資 獨買五成新股有何啟示? 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 2021/11/22 【撈底大軍解密】阿里連日跌散戶拼死撈底? 券商持倉變動揭流向（第二版） 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 2021/11/22 【量計分析】恒指季檢4新貴入圍 為何新奧股價跑贏一條街? 快手—W（01024） 長倉 基金 恒生科技指數 港股