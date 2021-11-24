數據中心成為工廈新出路？ 名家專區 17:01 2021/11/24 分享： 舊式工廈具重建價值，業主或財團紛看準商機為工廈改裝及重建。隨著時代進步、科技興起，越來越多工廈申請改建作數據中心。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 基金博撈底 睇中哪類物業 2021/11/18 基金博撈底 睇中哪類物業 工業地可「生金蛋」? 2021/11/21 工業地可「生金蛋」? 工廈轉住宅紓樓荒 透明補地價助提速 2021/11/20 工廈轉住宅紓樓荒 透明補地價助提速 你可能感興趣 基金博撈底 睇中哪類物業 01:00 2021/11/18 基金博撈底 睇中哪類物業 工業地可「生金蛋」? 10:00 2021/11/21 工業地可「生金蛋」? 工廈轉住宅紓樓荒 透明補地價助提速 01:00 2021/11/20 工廈轉住宅紓樓荒 透明補地價助提速 最新專欄文章 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12月新盤銷售放慢？ 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 酒店物業投資新角度 2021/11/17 酒店物業投資新角度 內房蝕讓港樓情況值得關注 2021/11/16 內房蝕讓港樓情況值得關注 九龍灣終於有新盤啦 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 工廈 沙田 荃灣 城規會 葵涌 黃竹坑