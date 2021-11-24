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數據中心成為工廈新出路？

名家專區 17:01 2021/11/24

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舊式工廈具重建價值，業主或財團紛看準商機為工廈改裝及重建。隨著時代進步、科技興起，越來越多工廈申請改建作數據中心。

...

欄名 : 樓市分析

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