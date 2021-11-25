【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房 研究報告 08:31 2021/11/25 分享： 港股深受內地股市走勢牽引，自11月連翻大跌後，恒指有否反攻機會，尤其2021年尾聲漸近,從各中外機構的2022年前瞻分析,港股有望在機構投資者對內地前景有所改善而受惠，一如貝萊德最新的報告透露對中國改觀的看法，值得各位參考。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 2021/11/23 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 2021/11/23 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 2021/11/24 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 2021/11/24 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 你可能感興趣 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 18:47 2021/11/23 【車股show off】車展秀新車 車股實力比拼（附目標價參考）第二版 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 18:44 2021/11/23 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 19:58 2021/11/24 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 最新專欄文章 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用 今日 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用 【季績攻略】美團明日放榜 大行點睇？ 今日 【季績攻略】美團明日放榜 大行點睇？ 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 2021/11/24 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 2021/11/24 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析（第二版） 2021/11/24 【開關預演】6大賭股齊上 只有1隻買得過 詳盡深入分析（第二版） 股票 經濟 中國市場 亞洲市場 通脹 行業 中國 亞洲