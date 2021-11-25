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【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀　看好內銀內房

研究報告 08:31 2021/11/25

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港股深受內地股市走勢牽引，自11月連翻大跌後，恒指有否反攻機會，尤其2021年尾聲漸近,從各中外機構的2022年前瞻分析,港股有望在機構投資者對內地前景有所改善而受惠，一如貝萊德最新的報告透露對中國改觀的看法，值得各位參考。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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