【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂內地在綫音樂市場增長潛力（第二版） 研究報告 09:54 2021/11/25 分享： 網易 （09999） 旗下的網易雲音樂 （新上市編號：09899） 正在招股，最多集資逾35.2億港元，成近期焦點新股。網易雲音樂於內地在綫音樂市場排第二，僅次於騰訊 （00700） 旗下的騰訊音樂（美：TME）。分析預期內地在綫音樂市場規模於未來幾年，將持續增長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 2021/11/23 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 2021/11/23 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 2021/11/22 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 2021/11/18 【能源危機】能源短缺或延至明年中 增全球通脹風險（第二版） 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 2021/11/15 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版） 歌曲 集資 遊戲 音樂 網易－S（09999） IPO 雲音樂（09899）