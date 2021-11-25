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【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂內地在綫音樂市場增長潛力（第二版）

研究報告 09:54 2021/11/25

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網易 （09999） 旗下的網易雲音樂 （新上市編號：09899） 正在招股，最多集資逾35.2億港元，成近期焦點新股。網易雲音樂於內地在綫音樂市場排第二，僅次於騰訊 （00700） 旗下的騰訊音樂（美：TME）。分析預期內地在綫音樂市場規模於未來幾年，將持續增長。

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欄名 : 大行有路捉

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