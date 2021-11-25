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【名家談高息股】恒生投管薛永輝 薦最強高息之選

財金猛人追蹤 07:10 2021/11/25

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股市動盪兼通脹升溫，不少投資者都把資金多配置於高息股身上。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「想長綫收股息，電訊股最安全。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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