【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 財金猛人追蹤 13:41 2021/11/25 分享： 股市動盪加上通脹升溫，把資金多配置於高息股身上會是安全做法。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「想長綫收股息，電訊股最安全。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌（第二版） 2021/11/17 【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 你可能感興趣 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 00:01 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌（第二版） 19:39 2021/11/17 【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌（第二版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 16:21 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 最新專欄文章 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 2021/11/24 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 2021/11/24 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 【名家談油價】油價回落後又再彈？建銀趙文利：已反映短期需求！ 2021/11/24 【名家談油價】油價回落後又再彈？建銀趙文利：已反映短期需求！ 【名家評周期股】李浩德談1%錯配 2021/11/20 【名家評周期股】李浩德談1%錯配 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 2021/11/19 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 港股 人物專訪 公用股 中資電訊股 本地銀行股 數碼通（00315） 電訊盈科（00008） 香港寬頻（01310） 和記電訊香港（00215） 經濟